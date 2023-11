Martedi’ una festa speciale. "Hall of Fame», 10 anni di emozioni. Gratton e Di Livio: la storia siamo noi

Il Museo Fiorentina, presenterà la decima edizione della “Hall of Fame Viola”, dedicata alla celebrazione dei protagonisti della storia della Fiorentina, nell’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo in via Carlo Magno 7 a Firenze. L’appuntamento è per martedì 21 novembre 2023 alle ore 20:30. Tra i personaggi che entreranno nella “Sala degli onori“, Guido Gratton (protagonista del primo scudetto viola), Salvatore Esposito (campione d’Italia 1968-69), Angelo Di Livio (determimante nel processo di risalita della Fiorentna dalla Serie C2), il grande preparatore atletico Alberto Baccani e due beniamini della Curva Fiesole come Ezio Sella e Dino Pagliari.