Il colpo di Mezzanotte - Fiorentina, scocciature di mercato, imbuto necessario. Valutazioni su Ngonge

Firenze, 14 gennaio 2024 - «Il mercato dà spazio e modo per migliorare ma è di disturbo per qualche ragazzo nel suo lavoro. Le voci su Brekalo, oltreché Barak, non aiutano. Io mi limito a dire che il primo acquisto ci ha già aiutati». Parole e musica di Vincenzo Italiano, dopo la partita che la Fiorentina ha pareggiato al Franchi per 2-2 contro l'Udinese. Per chi si occupa di preparare le partite il mercato è una scocciatura bella e buona. Gente che va, gente che viene. Come Faraoni, che è entrato subito dopo l'intervallo e in pochi minuti ha regalato a Beltran il suo primo assist in maglia viola. Insomma, innesto che serviva e si è dimostrato subito utile. Poi c'è il resto. Ci sono calciatori il cui destino è appeso a un filo. Da Brekalo a Barak, sono almeno due i gigliati che attendono novità sul proprio futuro. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il weekend calcistico prende sempre il sopravvento sulle trattative. Lo stato dell'arte del mercato gigliato è chiaro. Da una parte le due cessioni in ponte. Brekalo sembrava destinato alla Dinamo Zagabria, adesso ci spera la Salernitana. Il Napoli insiste invece per Barak. Dopo il prestito oneroso con diritto di riscatto (500.000 euro più eventuali 6 milioni) rifiutato da Pradè e Barone, il club di De Laurentiis ha studiato una formula con un obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di alcune condizioni. Vedremo se la Fiorentina accetterà, ma in ogni caso se ne riparlerà dopo la sfida in Supercoppa. Fronte acquisti. Temi noti: Nzola sta lottando per farsi confermare la maglia (apprezzata la personalità con la quale ha chiesto di tirare il rigore del pareggio contro l'Udinese). Sullo sfondo restano le richieste di prestito di squadre come Salernitana, Empoli, Cagliari e Genoa. Come come sullo sfondo del mercato viola restano i vari Kean, Belotti e Dia. Se ne riparlerà più avanti. Quel che è impellente è invece l'esterno offensivo. Da giorni la Fiorentina si è avvicinata a Ruben Vargas, ma le valutazioni in corso sono su Ngonge, in gol contro l'Empoli sabato pomeriggio. Serve un esborso vicino ai 12 milioni di euro, ma sarebbe più pronto del calciatore svizzero dell'Augsburg. Ore di riflessioni e scocciature (per Italiano) ma da questo imbuto di mercato bisogna necessariamente passarci, sperando che il 31 gennaio la Fiorentina sia più forte e completa di quella attuale.