Mercato, i movimenti in uscita. Beltran, nuove sirene russe. E Il ds del Vasco tenta Ikoné

Le priorità del mercato della Fiorentina restano in questo momento le cessioni dei calciatori che non sono funzionali al progetto tecnico di Stefano Pioli. Voci e notizie continuano a rimbalzare dalla Russia per Lucas Beltran. Al di là delle smentite di rito l’interesse dello Zenit San Pietroburgo è reale, così come quello dello Spartak Mosca. Non è nemmeno da escludere che il Flamengo torni a bussare alla porta dell’attaccante, aumentando la proposta d’ingaggio dopo il primo, secco, rifiuto che è stato opposto da parte del Vikingo.

Parallelamente va avanti la trattativa tra il Vasco da Gama e Ikoné. Calciatore francese con ancora un solo anno di contratto a Firenze, dunque serve una cessione a titolo definitivo, seppur a prezzo di saldo. Il direttore sportivo Admar Lopes, che ha conosciuto l’esterno nella sua esperienza al Lille, ha proposto al giocatore un biennale con opzione sul terzo anno. Occorre però un sacrificio economico di ‘Jorko’, perchè la proposta è inferiore all’ingaggio percepito a Firenze.

In entrata non si sono registrati scossoni significativi nelle ultime ore. La Fiorentina attende il ‘tesoretto’ delle cessioni per completare la rosa con un esterno destro e col famoso vice Kean (Daku, per costi, si fa preferire a Piccoli e Ioannidis).

Ale. La.