Messay Dego del Maccabi Haifa: rammarico per campo neutro e sfida tattica contro la Fiorentina

Messay Dego, tecnico del Maccabi Haifa, esprime per prima cosa il rammarico di giocare in campo neutro. "E’ un peccato che la partita non si sia potuta disputare ad Haifa, abbiamo uno stadio da trentamila posti e una delle tifoserie più calde. Israele è in una situazione molto difficile, quando scendiamo in campo giochiamo per la gente, i nostri tifosi e per tutto il paese".

Spazio poi a qualche valutazione tattica. "Aver battuto il Gent ci dà la possibilità di giocare con una squadra italiana, per noi è il massimo. Faremo di tutto per essere all’altezza. Ho visto la Fiorentina al video, sappiamo che sono molto offensivi. Abbiamo diversi calciatori in dubbio: Refaelov per noi è fondamentale, ma ha 37 anni. Vedremo se potrà esserci, così come Mohamed".

Ale. La.