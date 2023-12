Mezza missione è compiuta. E decide sempre il più forte

Per la serie sono i giocatori forti che fanno la differenza, Nico Gonzalez addirittura sorride prima di caricarsi la Fiorentina sulle spalle e segnare il decimo rigore vincente che spiazza il portiere. La Fiorentina si qualifica alla fase successiva, anche se il primo posto del girone – quello che eviterà lo spareggio di febbraio – dovrà essere giocato a Budapest. Dopo la partita di wrestling di ieri sera, la Fiorentina dovrà giocarne un’altra in Ungheria, come se la sua accidentata sofferenza non dovesse mai avere una pausa. Ma alcuni passi in avanti si sono visti e fra le buone notizie – dopo le solite difficoltà mostrate da Parisi – c’è il recupero di Kayode, fra l’altro decisivo per procurare il rigore segnato dall’uomo che risolve i problemi. Non è poco, visti gli impacci sulla fascia destra.