Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Kean c’è, Gud fuori

Alle 20.45 a San Siro la sfida tra i rossoneri di Allegri e i viola di Pioli

di ROBERTO DAVIDE PAPINI
19 ottobre 2025
Il centrocampista viola, Mandragora

Milano, 18 ottobre 2025 – Classifica sfida “testa coda” a San siro. Il Milan punta al successo per conquista la vetta, la Fiorentina cerca punti per scongiurare una crisi molto preoccupante.

18:10
L'arbitro

A dirigere l'incontro sarà il signor Marinelli di Tivoli

18:09
Scelte viola

Gudmundsson fori dalla formazione iniziale, Fagioli c'è

17:50
La formazione viola

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fagioli, Fazzini; Kean. Allenatore:Piolo

17:47
La formazione del Milan

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao.. Allenatore: Allegri.

