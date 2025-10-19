Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Kean c’è, Gud fuori
Alle 20.45 a San Siro la sfida tra i rossoneri di Allegri e i viola di Pioli
Milano, 18 ottobre 2025 – Classifica sfida “testa coda” a San siro. Il Milan punta al successo per conquista la vetta, la Fiorentina cerca punti per scongiurare una crisi molto preoccupante.
18:10
L'arbitro
A dirigere l'incontro sarà il signor Marinelli di Tivoli
18:09
Scelte viola
Gudmundsson fori dalla formazione iniziale, Fagioli c'è
17:50
La formazione viola
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fagioli, Fazzini; Kean. Allenatore:Piolo
17:47
La formazione del Milan
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao.. Allenatore: Allegri.
