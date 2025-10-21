Milan-Fiorentina, il rigore delle polemiche. Di Marco (Aia): “Non andava concesso, il Var non doveva intervenire”

Firenze, 21 ottobre 2025 – Continua a far discutere il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli al Milan durante la sfida contro la Fiorentina a San Siro per un intervento di Parisi su Gimenez.

Episodio decisivo (Leao ha realizzato il 2-1 vincente) che ha fatto infuriare la Fiorentina. «Il Var non deve intervenire perché è una valutazione di campo e Marinelli aveva letto bene la situazione», il tocco di Parisi su Gimenez «non era da rigore». È questa la valutazione espressa da Andrea De Marco, l'incaricato dell'Aia alle relazioni con i club di A e B, che alla trasmissione 'Open Var' su Dazn.

«Se l'arbitro avesse concesso il rigore, il Var non sarebbe dovuto intervenire per farlo eventualmente togliere. È una decisione che spettava all'arbitro», ha aggiunto De Marco, sottolineando poi anche che «data la soglia dei calci di rigore molto alta che sta portando avanti il designatore Rocchi, questo non sarebbe stato penalty».