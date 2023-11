Milan-Fiorentina, Italiano: "Siamo carichi e motivati. Beltran? Sta bene"

Firenze, 24 novembre 2023 - Tempo di ripresa del campionato anche per la Fiorentina, da poco partita in treno alla volta di Milano dove affronterà la squadra rossonera allenata da Stefano Pioli. La presentazione del match, in casa gigliata, è affidata a Vincenzo Italiano. "Si riparte, carichi e motivati. Arriviamo dalla vittoria col Bologna che ci ha permesso di ripartire in campionato, di mettere punti in una classifica importante: la vogliamo mantenere e migliorare. Affrontiamo un impegno difficile che però abbiamo preparato bene pian piano con l'arrivo di tutti i calciatori. Vedremo le risposte sul campo".

La pausa le ha permesso di lavorare continuativamente con la squadra, anche se con qualche defezione…

"Abbiamo lavorato bene, in un bel clima. Abbiamo fatto 15 giorni dove mancavano i nazionali, ma abbiamo lavorato con i ragazzi della Primavera e con tanto entusiasmo. Le vittorie, come dico sempre, ti fanno lavorare con un altro clima. Poi abbiamo aggiunto i nazionali e in questi ultimi due giorni abbiamo approfondito la strategia per affrontare il Milan. Sarà una partita molto tosta per noi, però vogliamo ben figurare come abbiamo sempre fatto".

Come stanno i nazionali? E poi anche come stanno Kayode e Beltran?

"Beltran sta bene, in questa settimana si è sempre allenato e rispetto alla scorsa settimana ha intensificato il lavoro, quindi è con noi. Kayo sta molto meglio, oggi ha fatto qualcosa in più, però preferiamo tenerlo a Firenze ad allenarsi perché giovedì abbiamo un'altra partita importante in coppa. Non abbiamo Ranieri che è squalificato, però tutti gli altri stanno bene e siamo carichi per affrontare un Milan che necessita di una prestazione di alto livello: conosciamo il loro valore".

Che partita si aspetta?

"Difficile, è il Milan. E' forte, nell'ultimo periodo è sembrato in difficoltà ma ha sempre reagito. Ha grandi campioni, uno stadio caldo. Il clima sarà infuocato. Per noi è un altro test importante dove dobbiamo cercare di essere maturi, di mostrare crescita, equilibrio e continuità. Gli obiettivi sono questi".

Il Milan avrà tante defezioni, ma la rosa rimane di primo livello…

"Qualche defezione ce l'avrà, come anche noi. La rosa però è di altissimo livello, i giocatori sono forti e l'allenatore ha grande qualità. Sarà un test impegnativo, ci serve continuità per dare valore alla vittoria contro il Bologna. Arriviamo da una sosta e dopo la sosta spesso abbiamo faticato. Anche lì dobbiamo dare una risposta, cercando di essere più maturi e facendoci trovare pronti subito".

Alessandro Latini