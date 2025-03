Fiorentina, parte la missione Panathinaikos: ok Kean, con i viola 300 tifosi ad Atene

Firenze, 4 marzo 2025 - Tutti in gruppo, con l'eccezione di Folorunsho e Colpani che non faranno parte della spedizione in terra di Grecia. La Fiorentina si approccia così alla missione Panathinaikos, con Kean e Adli insieme ai compagni. I loro recuperi sono notizie di non poco conto per mister Palladino, che torna a pensare al percorso europeo quasi tre mesi dopo la partita di Guimaraes che chiuse la fase del nuovo maxi girone unico. La squadra viola arriva al confronto dopo la vittoria interna contro il Lecce che ha riportato serenità nell'ambiente dopo le tre sconfitte consecutive con Inter, Como e Verona. Ma soprattutto si approccia alla doppia sfida con un Kean in più, reduce da dieci giorni di riposo dopo il trauma cranico rimediato a Verona. Insomma, buone notizie dall'infermeria, con anche Gudmundsson recuperato a tempo di record. Se Moise dovrebbe giocare dal primo minuto, l'islandese partirà dalla panchina. Ancora non ha tanti minuti nelle gambe. La Fiorentina partirà domani pomeriggio dopo la rifinitura mattutina al Viola Park (ore 10.30), poi in serata la conferenza di mister Palladino insieme a un calciatore direttamente da Atene (ore 18.15 italiane).

Sulla strada dei viola in questi Ottavi di finale (il ritorno al Franchi giovedì 13 marzo alle ore 21) c'è uno dei club più gloriosi d'Europa, anche se il presente non è particolarmente roseo, con il 'Pana' terzo in classifica a otto punti di distanza dall'Olympiakos. Panathinaikos con in bacheca 20 Scudetti e 20 Coppe di Grecia. Oggi il livello tecnico della squadra è modesto, lo scorso ottobre il club ha cambiato allenatore, con il portoghese Rui Vitoria subentrato a Diego Alonso. Stelle non ce ne sono, ex Serie A in cerca di rilancio diversi. L'ex viola Bart Dragowski si è ritagliato un ruolo da leader e titolare. C'è Jevdaj, passato dalla Roma ma infortunato. A centrocampo il talento ex Sassuolo e Sampdoria, Filip Djuricic e in attacco l'ex Verona Swiderski. Occhio al marocchino Ounhai, a capitan Ioannidis e al talentuoso brasiliano Tete, grande amico di Dodo. I due sono partiti dal Brasile e si sono ritrovati in quello Shakhtar Donetsk di qualche anno fa pieno zeppo di talenti brasiliani.

Occhio anche alla carica dei 50.000 dello Spyros Louis. Cattedrale enorme lo Stadio Olimpico di Atene. L'effetto catino non c'è e i tifosi del 'Pana' non sono caldi come i loro colleghi tifosi di altri club ellenici. Ma il clima nei confronti della Fiorentina sarà comunque ostile. A sostegno dei viola ci saranno invece circa 300 tifosi. Alcuni partiranno da Firenze, altri dal nord Italia. E qualcuno raggiungerà Atene dal centro Europa, dove è noto un bel gruppo di tifosi gigliati.