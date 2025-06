Moise Kean fuori contro la Norvegia: infortunio e futuro incerto alla Fiorentina

Doveva essere l’anti Haaland di Spalletti e dell’Italia intera, invece la partita contro la Norvegia stasera se la guarderà dal divano. Moise Kean ha alzato bandiera bianca nell’allenamento di mercoledì, uno degli ultimi prima della delicatissima e decisiva sfida per il cammino verso il prossimo Mondiale. Stagione lunga la sua, sempre al centro dell’attacco della Fiorentina fin quando ha avuto energie da spendere. Zero sostituti, per scelta e per non mettergli pressioni, ma al termine del campionato ci è arrivato spremuto.

Problemi muscolari noti quelli accusati da Kean a Coverciano, che al Viola Park hanno saputo gestire e trattare durante tutta la stagione appena conclusa. Nove soltanto le partite saltate in maglia viola, comprese le due per i noti problemi famigliari e una per squalifica.

Niente da fare, dunque, con Moise che è rientrato al Viola Park per le cure del caso e prima delle meritate vacanze. Che coincideranno anche con un periodo particolarmente intenso di mercato. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, Kean non ha comunicato nessuna decisione alla società.

Va o resta? La domanda se la stanno facendo un po’ tutti complice quella benedetta clausola rescissoria da 52 milioni (valida dal 1 al 15 luglio). Per il momento il futuro resta un rebus da risolvere. Moise si curerà e poi partirà per le vacanze. Il resto si vedrà.

Alessandro Latini