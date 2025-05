Moise Kean in dubbio per Venezia dopo l'infortunio contro il Real Betis

Sarà oggi il giorno giusto per conoscere le reali condizioni di Moise Kean, uscito malconcio dalla sfida di Conference League contro il Real Betis. Per la punta viola, in campo 120’, fatale è stato l’ultimo allungo nella disperata ricerca del pallone. Al termine del quale ha avvertito la coscia pizzicare, sintomo che sicuramente qualcosa di negativo è accaduto. Di questo si accerteranno il dottor Pengue e il suo staff nella mattinata di oggi, una volta trascorse le classiche 24 ore dall’ultimo impegno agonistico disputato. Sensazioni? Difficile dirlo a scatola chiusa anche se nell’immediato post-gara di giovedì Kean nello spogliatoio era apparso abbastanza preoccupato sulle sue condizioni: un acciacco più serio del solito potrebbe infatti pregiudicare il finale di stagione della punta, che rischia intanto di dover saltare la sfida di dopodomani a Venezia. Un bel guaio, vista già la squalifica di Zaniolo e i 95’ disputati in Conference da Gudmundsson.

La soluzione più immediata per l’attacco viola al Penzo sembra quindi ad oggi essere quella che porta alla conferma dell’islandese in coppia con Beltran, come avvenuto nelle tre gare disputate dalla Fiorentina tra il 23 aprile e il 1° maggio (Cagliari, Empoli e l’andata contro il Betis). Poche chance di recupero per la trasferta in laguna anche per Cataldi: l’affaticamento muscolare di cui è rimasto vittima al Villamarin è tutt’altro che alle spalle per l’ex Lazio che nella migliore delle ipotesi si rivedrà domenica 18 contro il Bologna (la Lega ha ufficializzato il giorno del derby dell’Appennino ma non l’orario, che sarà comunicato martedì prossimo). Per il resto dell’undici che affronterà il Venezia la sensazione è che Palladino voglia dare spazio a tanti degli interpreti che nell’ultimo turno di campionato hanno ben figurato all’Olimpico contro la Roma: in difesa si rivedrà Marí (ed è possibile anche l’impiego di Moreno) mentre in mediana sia Richardson che Ndour hanno buone chance di conferma. Qualche dubbio in più sulle fasce, dove non è esclusa una rotazione generale che porti Folorunsho e Parisi a figurare dal 1’.

Andrea Giannattasio