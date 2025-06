Moise Kean tra Nazionale e Fiorentina: futuro incerto con clausola da 52 milioni

Non sembra voler pensare più di tanto al suo futuro, Moise Kean. Da un lato i prossimi, imminenti, impegni con la Nazionale italiana (che debutterà tra pochi giorni nel suo girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 con le gare contro Norvegia e Moldavia), dall’altro l’idea di staccare e di concedersi - dopo una stagione da urlo - un periodo di vacanza, hanno per ora cancellato qualsiasi prospettiva legata alla prossima annata ("Hanno odiato la tua luce finché non hanno avuto bisogno di vederla" ha scritto su Instagram pochi giorni fa la punta, postando una serie di foto tra cui per prima una con la maglia della Fiorentina a Udine dopo il gol-qualificazione alla Conference: un segnale?).

Certo quella clausola da 52 milioni esercitabile tra il primo e il 15 luglio resta lì, minacciosa. Così come lo è l’ammissione della società viola che, per bocca del ds Pradè, si è dichiarata "prigioniera" di questo cavillo contrattuale. Eppure la sensazione è che, ad oggi, Kean sia contento di restare alla Fiorentina e non si stia per nulla guardando attorno, nemmeno dopo l’addio del suo mentore Palladino: solo un top-club e la prospettiva di intraprendere un’avventura irrinunciabile potrebbe fargli cambiare idea. Uno scenario che per il momento non sembra essere pervenuto sul tavolo degli agenti del centravanti, consapevoli - al pari del classe 2000 - che probabilmente un altro anno a Firenze, in una piazza dove Moise ha ritrovato il sorriso, sarebbe la soluzione migliore per avvicinare il possibile Mondiale dell’estate prossima.

Che intanto, esattamente come avvenuto nei giorni scorsi per De Gea, la Fiorentina sta valutando per il suo numero 20 quantomeno sotto l’aspetto della retribuzione economica: nel caso in cui, passata la fase calda del mercato, fosse ormai appurato che Kean è destinato a restare in viola, Commisso starebbe valutando di rivedere il contratto del suo bomber, con l’idea di eliminare la clausola rescissoria e alzare l’ingaggio attorno ai 3 milioni, ovvero la nuova cifra percepita dal portiere.

