Moto gp. Martin più vicino. Bagnaia a +14. Finale di fuoco

Meglio non rischiare, deve essersi detto Pecco. Così la Sprint Race di Valencia ha rimandato a oggi, ultima gara del calendario 2023, la sentenza su chi sarà il campione del Mondo. Si riparte da un vantaggio di +14 punti che Bagnaia ha su Martin, dopo che ieri lo spagnolo della Pramac ha vinto la gara del sabato rosicchiando sette lunghezze a un Pecco rimasto sempre lontanissimo dalla zona podio, ‘fermo’ al quinto posto e nemmeno troppo vicino alla quarta posizione.

Il programma. Oggi alle 10.40 il warm up, poi le gare: Moto3, ore 12; Moto2, ore13.15; MotoGp ore 15. Diretta su SkyMotoGp, in streaming su Now e (solo le gare) in chiaro su Tv8.

Riccardo Galli