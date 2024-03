Mr Italiano ci crede. "Vittoria con furore. Sì, siamo in crescita»

Alla fine anche Vincenzo Italiano tira un mezzo sospiro di sollievo nella pazza notte di Budapest. "Volevamo un risultato positivo per avere un piccolo vantaggio al ritorno. Abbiamo reagito con furore e con un carattere che mi è piaciuto anche se potevamo fare qualche gol in più ed evitarne qualcun altro. Sicuramente il terzo, eravamo in pieno controllo della partita. In certe azioni va "annusato" il pericolo e deve essere evitato. In Europa non puoi mai staccare la spina ed essere superficiale". Quattro gol fatti, aspetto positivo. Sono i tre subiti al centro del dibattito. "Su ogni gol preso c’è la possibilità di lavorare in modo diverso. Sul terzo Ranieri non deve andare a contrasto anche se il Maccabi ha giocatori di qualità. Gli abbiamo concesso 3-4 occasioni, che non sono molte, ma si può migliorare. Serve più attenzione perché spesso non riusciamo a mettere una pezza".

Migliorare e crescere, Italiano ha le idee chiare. "Nei dettagli dobbiamo fare meglio, gli errori costano cari in questo momento della stagione. Però stiamo recuperando diversi ragazzi che ci daranno una mano". Fra le note liete il solito Beltran, ormai a un passo dalla doppia cifra di gol. "Ha una versatilità da giocatore intelligente. Sa lavorare con gli spazi, nel calcio conta giocare con la testa e lui lo sa fare molto bene". Davanti ai microfoni si presenta anche l’altro bomber di giornata, quel M’Bala Nzola che non segnava da quasi 2 mesi. "L’inizio è stato buono col mio gol, poi ne abbiamo subiti due ma siamo rimasti tranquilli e abbiamo cercato di riprendere subito la partita. Sono contento di aver segnato, ma so che devo continuare a lavorare. Ho vissuto un momento difficile, ora mi alleno per dimostrare quello che posso fare". Le critiche sono state pesanti. "All’inizio mi hanno condizionato, ma mi sono ripreso. Mi sono detto che fanno parte del calcio. Spero sia il gol della rinascita".

Alessandro Latini