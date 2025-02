Ndour dal Psg a Firenze: contratto fino al ’29. Zaniolo c’è (oggi al Franchi), poi Fagioli

La giravolta a centrocampo la Fiorentina l’ha fatta quando ormai nessuno se l’aspettava più. Cher Ndour è di fatto un nuovo centrocampista viola. Affare impostato da giorni con il PSG, ma sembrava anche tramontato in fretta. Invece ieri si è tutto riaperto. Parigini che hanno accettato la proposta degli intermediari per conto della Fiorentina: 6 milioni di euro e il 40% sulla futura rivendita. A tarda serata mancava solo l’accordo definitivo con il calciatore, che comunque non pregiudicherà il buon esito dell’affare. Firmerà un contratto fino al 2029 e nel pomeriggio potrebbe anche essere al Franchi per vedere dal vivo i nuovi compagni.

E qui si aprono diversi altri scenari, perché il centrocampista dell’Under 21 non esclude l’arrivo di un altro elemento in mezzo al campo, ma potrebbe far da preludio alla partenza di Richardson. Cedere il marocchino sarà la missione in uscita delle ultime ore. Ieri si è informato lo Stoccarda, ma all’estero potrà andare solo a titolo definitivo (la Fiorentina non ha più slot per prestiti al di fuori dell’Italia). Trattativa comunque complessa, i viola devono fare i conti con i 10 milioni sborsati per lui solo pochi mesi fa. Non è da escludere un prestito in Serie A.

Parallelamente prosegue la trattativa per Fagioli, che ieri non ha registrato scossoni significativi. La Fiorentina resta vicina al centrocampista bianconero, ma manca ancora l’accordo sull’obbligo di riscatto. Juve che vuole essere certa di incassare almeno 20 milioni, Fiorentina che propone un obbligo condizionato a un numero di presenze.

E intorno a quella benedetta percentuale si è dipanato anche l’affare Zaniolo con il Galatasaray. Niente che si sia rivelato insormontabile tanto che il trequartista arriverà oggi in città e anche lui potrebbe essere allo stadio nel pomeriggio. Automatica e conseguente la partenza di Kouame in direzione Empoli (prestito secco).

Da monitorare resta l’asse con il Verona (Ghilardi, Belahyane e anche lo stesso Biraghi, che spera però in una chiamata in extremis di Inter o Napoli), ma soprattutto la questione Comuzzo-Napoli che si trascinerà fino alle ultimissime ore. Siamo fermi al monito di Commisso: 40 milioni per parlarne, altrimenti non se ne farà niente. Possibile che oggi la Curva Fiesole prenda posizione in tal senso, o comunque lanci un messaggio alla società.

Domani lo sprint degli affari e la chiusura dell’aggiornamento delle liste. Prossima finestra di mercato il primo giugno.

