Ndour fuori dai radar. Lo sprint e poi lo stop. Cher, opzione in stallo

Tanto spazio in precampionato, insieme a prestazioni convincenti con l’Under 21. Un inizio di stagione incoraggiante per Cher Ndour, insomma. Poi un impiego a scemare – l’ultimo 45’ contro il Torino – quindi due panchine consecutive e la sensazione che il centrocampista viola possa essere ’uscito’ dalle rotazioni di Pioli. Attenzione, non è che la sua assenza è stata determinante nelle due sconfitte della Fiorentina – sarebbe giudizio miope e superficiale –, però almeno sotto forma di talismano – perdonateci un po’ di sana ironia –, visto che con lui in campo non sono arrivate sconfitte.

Detto questo, il ragazzo nato a Brescia e con esperienze formative importanti in giro per l’Europa, è una delle possibili alternative in mezzo al campo. Se da una parte la crescita è in pieno sviluppo, la personalità non gli manca.

Le recenti prestazioni della squadra viola hanno evidenziato come in questo momento la Fiorentina sia una formazione in chiara difficoltà, come struttura e probabilmente identità. Però se da una parte la rotazione di tanti atteggiamenti tattici – leggi moduli – possono accentuare un ostacolo a trovare la propria identità, dall’altra è altrettanto limpido come le ipotesi di eventuali soluzioni interne non mancano.

Acerbo certo, ma Ndour è un centrocampista moderno, che sa ricoprire più ruoli in mediana, sfruttando anche il suo fisico che non è un ostacolo, ma una risorsa da sfruttare. Perché se da una parte potrebbe sembrare lento, dall’altra ha invece mostrato attitudine alla corsa. Certo, accostarlo a Pogba pare un’esagerazione eppure potrebbe tornare utile anche per quella sua capacità di essere un giocatore a tutto campo. Ritornando a dove abbiamo iniziato, non è lui la soluzione a ogni problema, ma una valida alternativa, sparita troppo presto dalle opzioni a disposizione di Pioli.

Ndour, infatti, ha occupato tutte le posizioni in un centrocampo sia a due che a tre, rendendosi utile anche come eventuale terminale offensivo. Probabilmente le due recenti esclusioni sono solo frutto di una serie di circostanze legate alle partite e alla prossima occasione potrebbe tornare utile. Parlare di bocciatura sembrerebbe oggettivamente un’uscita avventata. Anche Pioli ne è convinto.