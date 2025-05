Nicolò Zaniolo chiede scusa dopo la rissa al Viola Park: Procura Figc apre inchiesta

Quando a gennaio era tornato a Firenze, chiudendo un cerchio che per lui era iniziato da bambino nel settore giovanile viola, si era perfino schermito nel sentirsi abbinare di nuovo all’appellativo di "testa calda", in riferimento ad alcuni comportamenti sopra le righe che hanno contraddistinto la sua carriera (dai ritardi in Under-21 per giocare alla play allo strappo col mondo romanista dopo la vittoria della Conference): "Queste sono cose che avete detto voi di me. Ovunque sono stato mi sono sempre lasciato bene". Nicolò Zaniolo non immaginava, però, che la sua seconda avventura in riva all’Arno, oltre che deludente sul piano sportivo, si sarebbe chiusa con la rissa andata in scena lunedì al Viola Park con conseguente accusa da parte della Roma di aver aggredito due giocatori della Primavera: sull’episodio ha aperto un’inchiesta la Procura della Figc. Anche per questo motivo, dopo le prime parole sbrigative, Zaniolo è voluto tornare sull’argomento via social: "Voglio chiedere scusa per quanto accaduto. So di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità. Sono andato lì (negli spogliatoi della Roma, ndr) con l’intento di stare vicino ai ragazzi in un momento difficile. Purtroppo sono stato provocato verbalmente da un ragazzo e, sbagliando, ho perso la calma. Ci tengo però a precisare che i fatti sono ben lontani da quanto ricostruito e che da parte mia, oltre a una discussione verbale, non c’è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo". Le ultime ricostruzioni sull’accaduto raccontano che, dopo esservi servito dei bagni riservati al club giallorosso, Zaniolo sia stato preso a male parole da un calciatore ospite e ne sia nata un’accesa discussione acuita da alcuni preparatori che in precedenza avevano provocato la Fiorentina.

Andrea Giannattasio