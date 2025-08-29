Fiorentina, ecco Hans Nicolussi Caviglia: è un nuovo centrocampista viola

Firenze, 29 agosto 2025 – Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore di scuola Juventus e nell’ultimo anno a Venezia approda a Firenze con la formula del prestito (a un milione) con riscatto (fissato a 7 milioni).

L’arrivo al Viola Park nel pomeriggio del 29 agosto. Poi l’abbraccio con Pioli, le visite mediche e quindi la sigla sul contratto che lo lega alla squadra del presidente Commisso per un anno, più altri quattro in caso di riscatto.

L’obbligo partirà se farà almeno un 50% di presenze. Il contratto a quel punto si estenderà fino al 2030. Sorridente, il centrocampista, arrivato su un minivan nero, si è mostrato ai fotografi con la sua nuova maglia: avrà il numero 14. Ha quindi salutato i compagni, pronto alla nuova avventura. Per Nicolussi Caviglia, circa 900mila euro a stagione.