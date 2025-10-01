Non chiamatelo turn over. Piccoli, è lui il centravanti. E in difesa torna Comuzzo

In genere la Conference League è appuntamento importante per chi gioca meno. Per mettersi in mostra agli occhi dell’allenatore e strappare una maglia da titolare in sfide di maggior prestigio. Stavolta l’appuntamento europeo ha una doppia valenza, ben più importante. Perché è l’intera Fiorentina che ha bisogno di sfruttare il trampolino europeo per provare a uscire dalle sabbie mobili del campionato. Competizioni differenti, ovvio, ma in casa viola c’è bisogno (ancora) di trovare identità tattica e fiducia, oltre a rigenerare una buona dose d’entusiasmo andato perduto nel corso delle settimane. Componenti queste che non possono che arrivare da partite e vittorie. Per questo la sfida al Sigma Olomouc, modesto club della Repubblica Ceca, è un test da non fallire a livello di gruppo. Chiaro che poi il discorso scivoli sui singoli.

Prendete Roberto Piccoli. L’impatto in viola non è stato quello che sperava. Israel lo ha stoppato a Torino, Milinkovic-Savic nella gara del Franchi contro il Napoli. Due occasioni fallite e che avrebbero anche potuto cambiare il corso degli eventi. Ma adesso è tempo di esordio in Europa. Ha scelto la Fiorentina anche per questo. Pioli si fida della sua voglia di spaccare il mondo. Roberto è tipo che si allena forte, lascia tutto sul campo. Ha bisogno di crescere, dovrà farlo in fretta. Domani sera è chiamato a sostituire Moise Kean (sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica a livello europeo) al centro dell’attacco viola. In una posizione forse più congeniale alle sue caratteristiche. Chance da sfruttare, probabilmente in coppia con Edin Dzeko. Il lavoro svolto al Viola Park negli ultimi allenamenti porta in questa direzione. Il bosniaco ha l’esperienza internazionale giusta per partite così e per guidare anche il compagno al debutto.

Sarà poi la partita di Fagioli in mezzo al campo. Quella di Viti e Comuzzo in difesa. Giocatori che hanno bisogno di mettere minuti di qualità nelle gambe. Occhio anche a quello che potrebbe succedere sulle corsie esterne. Difficile che Pioli decida di lasciare a riposo sia Dodo che Gosens, ma soprattutto l’esterno brasiliano (dopo la complicata prestazione di Pisa) rischia un turno di stop. In questo senso una chance dal 1’ potrebbe toccare a Fortini. Il match contro il Como ha lasciato buone sensazioni intorno al classe 2006, che adesso spera nel debutto europeo dal primo minuto. Pioli vuole puntare anche sull’entusiasmo dei suoi giovani per regalarsi una serata positiva, che in qualche modo possa aiutare a far volgere al sereno la stagione.

Alessandro Latini