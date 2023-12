Occasione Barak-Brekalo. C’è Beltran in attacco

Gli ultimi dubbi Vincenzo Italiano li scioglierà direttamente stamani. D’altra parte è praticamente impossibile avere le idee chiare in anticipo sulla formazione con così pochi allenamenti a disposizione per preparare le gare. Per la trasferta di Budapest ha dovuto rinunciare a Bonaventura (contusione al piede destro), Arthur (sovraccarico all’adduttore destro) e Sottil (affaticamento al flessore sinistro).

Qualche certezza però c’è, come il ritorno di Oliver Christensen fra i pali dopo l’ottima prova contro il Parma in Coppa Italia. Portiere di coppa, stasera difenderà la porta viola.

In difesa si va verso il ritorno di Nikola Milenkovic al centro, con Ranieri al suo fianco. Il classe ‘99 è in vantaggio sia su Quarta (dovrebbe essere preservato per domenica) che su Mina. Sugli esterni grandi dubbi non ce ne sono. Kayode agirà sulla destra con Parisi sulla sinistra. L’alternativa non c’è vista la squalifica di capitan Biraghi.

A centrocampo tornerà Maxime Lopez in cabina di regia, al suo fianco possibile la conferma di Duncan. Mandragora nei giorni scorsi ha avuto qualche piccolo problema fisico che potrebbe farlo ancora iniziare dalla panchina. Il trequartista sarà senza dubbio Barak, mentre a destra è atteso il ritorno fra i titolari di Nico Gonzalez, almeno per uno spezzone di gara. Se a sinistra si candida Brekalo (in vantaggio su Kouame), al centro nessun dubbio. Stavolta sarà Lucas Beltran a guidare l’attacco dopo i novanta minuti in panchina all’Olimpico. E per l’argentino ecco così altri 90 minuti a disposizione con l’obiettivo di accendere il tabellone dei marcatori e prendere per mano la finalizzazione della squadra viola.

Sul fronte Ferencvaros, Stankovic dovrebbe lasciare in panchina il bomber Varga, recuperato dopo il lungo infortunio ma non ancora con i novanta minuti nelle gambe. A guidare l’attacco sarà Pesic, con Traorè, Abu Fani, Zachariassen e Marquinos alle sue spalle. Sembra confermato infatti anche il modulo 4-1-4-1, con il solo Siger a rompere il gioco in mediana.