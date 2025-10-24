Ora la responsibilità è doppia. Fiducia, conferma e futuro. L’altra vittoria dell’allenatore

Pradè l’aveva sottolineato dopo il ko di San Siro, contro il Milan. E ieri, prima della serata di Conference, ha ribadito il concetto, il dg Ferrari. Che poi ha parlato anche e per voce di Rocco Commisso: Pioli è l’allenatore della Fiorentina. Pioli non si tocca. Pioli è la persona più giusta e adatta a portare fuori la squadra dal pantano di questo inizio stagione.

Così, la vittoria, netta e preziosa, firmata sul campo del Rapid è da considerarsi il primo atto nella direzione del rilancio. Della ripartenza. Un qualcosa che, anche e soprattutto in virtù della fiducia incondizionata in Pioli e nel suo gruppo, deve rappresentare un punto di partenza su cui costruire i prossimi risultati della Fiorentina. A partire dal derby di domenica contro il Bologna. Che per la squadra viola vale la prima vittoria in campionato.

Pioli e i suoi giocatori sanno bene, molto bene, che la squadra rossoblù è e sarà tutt’altra cosa rispetto alla consistenza del Rapid Vienna, ma questo deve rappresentare più una scintilla per fare buone cose che non portare in campo l’ansia da prestazione.

Ma torniamo alle conferme-precisazioni sul futuro dell’allenatore. Le voci, le chiacchiere, supportate, sia chiaro, dalla netta carenza di risultati, stavamo correndo troppo in fretta e le parole di Pradè, Ferrari e quindi Commisso, sono diventate una sorta di collante per rimettere insieme i pezzi di un qualcosa che appena qualche mese fa (vedi i giorni del ritiro) era considerato più solido del cemento armato.

Pioli, insomma, doveva essere rileggitimato e così è stato. Adesso, dunque, e a partire del 3-0 di ieri sera, la nuova risposta i nuovi messaggi dovranno arrivare dal campo.

Il Bologna è l’avversario (il primo) da battere per scappare in fretta dalla zona pericolo della classifica. Il Bologna che, per qualcuno, appena una settimana fa, era da considerare la partita spartiacque del futuro di Pioli, adesso dovrà esserlo solo per i risultati della squadra. Per la svolta. Per saltare sul carro giusto dopo essere stato troppo e a lungo su quello della sofferenza e della carenza di gioco e di risultati di questo inizio di stagione.