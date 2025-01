Palladino alza subito l’asticella. "Girone di ritorno? Voglio più punti. A fine mese i nostri obiettivi reali»

Quel tanto "dico" e ben poco "non dico" è tornato. E anche nel momento più difficile della sua giovane carriera, Raffaele Palladino ha voluto mettere i cosiddetti puntini sulle i. Mandando messaggi chiari ad ambiente, società e giocatori a poche ore da una sfida - quella col Monza - che dovrà consentire alla Fiorentina di cambiare marcia dopo il solo punto accumulato nelle ultime quattro gare di A: "Siamo determinati per ribaltare questo periodo negativo: delle ultime partite, l’unica sbagliata è stata quella con l’Udinese ma non voglio alibi. L’unica strada che conosco è quella del lavoro e in settimana ci siamo preparati bene" ha raccontato l’allenatore, che ha voluto subito mettere sul chi va là i calciatori.

Da bravo tecnico, però, lo sguardo è già rivolto al futuro e a quanto potrà portare in dote il mercato. Intanto, in Brianza, ci sarà una pedina in più, Folorunsho: "Michael ha le caratteristiche che ci mancavano da dopo che Bove si è fermato: ci saprà dare tante alternative" ha raccontato Palladino, che sul mercato - pur con un po’ di melina - ha voluto comunque dire la sua: "Siamo molto vigili ma su questo tema lascio lavorare la società, che è ambiziosa e sa quello che serve: abbiamo tracciato delle linee guida che - ne sono certo - ci consentiranno di alzare il livello". Secondo messaggio (quello al club) lanciato. Ma poi, ecco più nel dettaglio quelle che sono le aspettative del mister.

Non si parla ancora di obiettivi ("Quelli li stabiliremo a fine mese") ma di numeri: "Ho detto alla squadra che nel girone di ritorno vorrei fare più punti rispetto a quello d’andata": a conti fatti, vorrebbe dire chiudere il campionato almeno a quota 65 lunghezze, totale che - prendendo in esame le ultime cinque stagioni - ha garantito di norma il 6° posto. L’ultimo pensiero è dunque per Firenze, città con cui Palladino è sempre più in simbiosi: "Vedo tanto amore per questa squadra ed è bello. Qui quando si perde, si sta male e io mi rivedo nei tifosi". Adesso, però, è tornato il tempo di gioire. Insieme.

Andrea Giannattasio