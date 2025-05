Fiorentina, ufficiale la risoluzione del contratto con Palladino. Il comunicato del club

Firenze, 30 maggio 2025 – Si è concluso nella mattinata odierna, in modo ufficiale, il rapporto tra Raffaele Palladino e la Fiorentina. Dopo le dimissioni di mercoledì mattina, sono serviti un paio di giorni ai legali delle parti per mettere nero su bianco la separazione, visto che il tecnico aveva ancora due anni di contratto con il club viola.

"ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff".

Questo lo stringato e freddo comunicato che mette fine in modo definitivo all'esperienza gigliata del tecnico campano. Per lui alla guida della Fiorentina 53 partite complessive, di cui 38 in campionato (con 19 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte), 14 in Conference League comprese le due del playoff con la Puskas Akademia (7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) e una in Coppa Italia, persa ai rigori contro l'Empoli.

Nessuno poteva immaginare un epilogo del genere, ma oggi di fatto si conclude il ciclo Palladino, durato molto meno delle aspettative. Adesso si attende dunque l’arrivo di un nuovo allenatore. Due nomi sono balzati in pole position: Stefano Pioli, che ha ancora un anno di contratto con l’Al-Nassr a 12 milioni di euro netti ed è seguito con attenzione dall’Atalanta, e Marco Baroni, che sta provando a risolvere il suo legame con la Lazio. In seconda linea tutti gli altri: da Maurizio Sarri a Paolo Vanoli e Alberto Gilardino.