Palladino saluta la Fiorentina: “Lascio con un peso enorme nel cuore, ho dato tutto”

Firenze, 1 giugno 2025 – “Lascio la Fiorentina con un peso enorme nel cuore ma con la consapevolezza di aver dato tutto”. A distanza degli ultimi, chiacchieratissimi, giorni, e dal comunicato della società con il quale era stata ufficializzata la risoluzione del contratto, l’ormai ex allenatore viola Raffaele Palladino parla per la prima volta. E lo fa con un lungo post sui social.

"Da quando ho firmato il mio contratto – scrive il tecnico campano – non c’è stato un solo, singolo, giorno in cui non ho pensato al bene del club. Ho lavorato duramente, dedicando tutto me stesso, per raggiungere gli obiettivi stagionali e posso solo dire GRAZIE ai miei ragazzi per tutto l’amore, tutta la professionalità, e tutta la voglia che mi hanno dedicato”.

"Insieme abbiamo ottenuto risultati importanti e vissuto notti indimenticabili – prosegue il tecnico –. Voglio ringraziare la società e in particolar modo il Presidente Rocco Commisso per tutto il sostegno che mi ha dimostrato durante la stagione”

Infine i ringraziamenti: “Un grazie speciale al mio staff per l’impegno quotidiano e per le energie messe in questa avventura insieme. Grazie alla gente di Firenze, a tutti i tifosi viola, sempre presenti, sempre stimolanti per il nostro lavoro e così innamorati della Fiorentina”, conclude l’allenatore.