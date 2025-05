Palladino sprona la Fiorentina: sfida cruciale contro la Roma per l'Europa

Raffaele Palladino ha chiesto alla sua squadra di resettare completamente la testa, subito dopo la sconfitta di Siviglia. Perché se c’è un percorso, oltre a quello di Conference, che il tecnico proprio non vuol perdere d’occhio è quello in campionato che porta all’Europa. Grande, media o piccola che sia. Sa bene, del resto, l’ex Monza che la sfida di domani (ore 18) all’Olimpico contro la Roma vale ben quattro punti e una grossa fetta di conferma nei tornei Uefa anche nella prossima stagione: una vittoria nella Capitale vorrebbe dire infatti non solo scavalcare in classifica i giallorossi - imbattuti in Serie A da diciotto turni, quasi un girone intero - e portarsi almeno al 7° posto ma anche essere in vantaggio negli scontri diretti con la formazione di Ranieri, già battuta (sotto la gestione Juric) 5-1 nella sfida del Franchi a ottobre. Per non parlare dell’iniezione di fiducia che darebbe l’ennesimo trionfo su una big nella settimana che condurrà alla gara di ritorno col Betis.

Certo non sarà facile preparare la sfida contro Soulé e soci, che hanno avuto una settimana di lavoro per concentrarsi sull’appuntamento coi viola: il ritorno posticipato della squadra a Firenze dopo le fatiche del Villamarín (la Fiorentina ha dormito giovedì in Spagna e ieri mattina, prima di ripartire, ha svolto una seduta presso il centro sportivo del Siviglia), la squalifica di Ranieri e l’assenza di Dodo (che oggi si sottoporrà a un controllo che potrebbe garantirgli il via libera per giocare giovedì) oltre all’infortunio di Cataldi (sul quale oggi dovrebbe arrivare un report medico) obbligheranno Palladino a fare delle scelte forzate in formazione, tenendo conto della seconda semifinale con i biancoverdi.

C’è poi l’incognita legata al rendimento viola dopo i turni internazionali: da agosto il bilancio parla di cinque vittorie, tre pari e quattro ko nelle gare di A disputate dopo gli impegni europei, un dato che rende ancor più incerto il pronostico per la gara dell’Olimpico, dove (con i giallorossi) la Fiorentina non vince dal 2018. Nell’undici di partenza di domani sembra in ogni caso scontato l’impiego di Comuzzo in difesa mentre sulla mediana Folorunsho potrebbe agire come mezzala, se il tecnico sceglierà di preservare Adli. Certo il ritorno dal 1’ di Kean in attacco, il cui partner sarà uno tra Beltran e Gudmundsson. Attesi infine circa 1.600 tifosi viola a Roma: la gara conta tanto e Firenze, questo, lo sa bene.

