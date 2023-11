Parisi, corsa e sostanza. Quando la zona non conta

Sulla fascia sinistra era già piaciuto molto. Domenica sera all’Olimpico ha ben figurato anche sulla destra. La prestazione di Fabiano Parisi è una delle notizie migliori che Vincenzo Italiano si è riportato a casa. Una volta smaltita l’amarezza per il risultato l’analisi porta in dote qualcosa di positivo. Anzi, per quanto riguarda il ‘Pendolino di Serino’, di molto positivo. Prestazione da 7 in pagella (anche per il nostro giornale) in un ruolo non suo e che conosce poco, contro un avversario come Zaccagni che è uno dei migliori attaccanti esterni del campionato. A Roma c’erano tutti i presupposti per andare in difficoltà. Invece no. Corsa e sostanza, ma anche personalità nel voler uscire spesso palla al piede dal traffico.

In pochi mesi ha conquistato tutti. Umiltà e lavoro, piedi ben piantati in terra. Poco gli cambia se per lui si racconta di una convocazione imminente in Nazionale da parte del Ct Spalletti. Oggi se lo gode Italiano, che ne apprezza prima di tutto la disponibilità e lo spirito di adattamento. A Roma ha fatto una partita da grande anche nei numeri. Gli 81 palloni toccati lo collocano sul podio dei giocatori più coinvolti. Solo Quarta (ma è sempre così) e Milenkovic ne hanno giocati di più. Percentuale di passaggi riusciti altissima (88%), così come i duelli vinti: 8 su 11. Anche a livello fisico i numeri sono stati eccellenti. È stato il calciatore viola con lo sprint più veloce (33.86 kmh) ed ha percorso poco più di 10,2 chilometri. I dati raccontano di quanto stia andando forte.

A questo punto la fascia non conta, ma partendo da destra ha provato spesso a entrare dentro il campo. Un’arma in più da sfruttare in certi contesti tattici. Contro la Juventus sarà riproposto - con ogni probabilità - in quella zona di campo. Italiano ha scelto di fidarsi di lui ed ha fatto bene.

Alessandro Latini