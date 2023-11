Parisi non si ferma. Arthur è un diesel. Cercasi Barak

TERRACCIANO 5,5. Non impeccabile nell’occasione del gol di Miretti che prende sul proprio palo. Poi la parata su Cambiaso nel finale.

PARISI 6,5. Non è la sua fascia e si vede quando sbaglia il tempo dell’anticipo su Kostic e lì nasce il gol. Ma si vede solo in quella occasione perchè per il resto è uno stantuffo e non si ferma mai. Il futuro è suo.

QUARTA 5,5. Sorpreso da Miretti che gli prende il tempo. Poi solito lavoro di cucitura, ma senza lampi.

RANIERI 6. Sempre pulito nell’anticipo, tiene la posizione su Kean e non disdegna le puntate in avanti, sfiorando il gol di testa (88’ Mina sv)

BIRAGHI 6. Duello tutto corsa e fisico con McKennie senza soffrire più di tanto l’americano.

ARTHUR 6.5. Parte basso, come i giri del motore, poi accelera, soprattutto di pensiero e gestisce la manovra (77’ Ikone 6. Cerca di dare una mano)

MANDRAGORA 6. Partita di fatica e di quantità. Incrocia Locatelli e riesce a limitarlo.

NICO GONZALEZ 6. Voleva una notte da protagonista e l’ha cercata per tutta la partita. E’ mancato il colpo risolutore.

BARAK 5. Poche tracce dell’ex Verona che ancora non è quello della passata stagione. La volontà c’è, non lo spunto (58’ Bonaventura 6. Inizia bene poi si perde un po’)

KOUAME 6. Non è precisissimo, ma è proprio vero quello che dice di lui Italiano: non si arrende mai (77’ Sottil 6. Ci prova)

BELTRAN 5,5. Lotta e si batte cercando la giocata vincente, ma senza successo. (46’ Nzola 5. Poche tracce)

All. ITALIANO 6. Scelte giuste, ma la mancanza del gol inizia a pesare.

Voto squadra 6

Giampaolo Marchini