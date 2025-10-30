Parla il diesse Pradè. "C’e da combattere. Lecce: vita o morte»

Il primo a parlare nel dopo gara di San Siro è Daniele Pradè. Il ds viola è affranto. Tono di voce appena percepibile, ma il concetto è chiaro. "Domenica con il Lecce per noi è questione di vita o di morte, lo devono capire bene anche i ragazzi. Dobbiamo interpretare tutto in una maniera diversa rispetto a quello che abbiamo preparato, metterci il coltello tra i denti e andare a combattere. Servirà grande senso di responsabilità, nei confronti del presidente che ci sta male e dei nostri tifosi che non meritano certo quello che gli stiamo offrendo".

L’analisi della debacle di San Siro passa quasi in secondo piano e in ogni caso tocca a Stefano Pioli raccontarla. "Abbiamo retto bene l’urto dell’Inter lavorando di squadra. Nella ripresa hanno spinto di più e ci siamo abbassati troppo. Dopo il gol non abbiamo avuto la forza e l’energia per riprendere la partita". Pioli guarda oltre, a un calendario che adesso si fa meno ripido. "Il calendario è stato quello che è stato, difficile, anche se noi ci abbiamo messo del nostro. Nelle prossime partite vogliamo mostrare passi avanti. Il momento pesa nella testa dei giocatori, avere una classifica così brutta non aiuta. Ma uniti e compatti dimostreremo quello che valiamo. Non possiamo non cambiare la nostra situazione. Ci riusciremo. Non sarà un’impresa perché abbiamo qualità e valori. Adesso tutto è negativo e ci viene contro, ma non ho mai avuto sensazione di un gruppo che non ci creda e non sia responsabile. Poi è chiaro che serva vincere le partite, dobbiamo essere concentrati e determinati. Non possiamo essere sereni ma domenica dobbiamo arrivare alla prima vittoria buttando in campo tutto quello che abbiamo".

Fra i calciatori è Simon Sohm ad analizzare la partita. "Abbiamo fatto sessanta minuti buoni contro una squadra molto forte, secondo me la più forte del campionato. Poi dopo l’1-0 è stato difficile. Dobbiamo fare tutti di più, lo sappiamo, questo è l’obiettivo adesso".