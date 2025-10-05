Pioli e l’incrocio con Gasp. Così uguali, così diversi. Sfida diventata abitudine. Ma il passato non conta

Per Gian Piero Gasperini la sfida con Stefano Pioli è una sorta di abitudine che ritorna dopo l’ultimo incrocio del febbraio del 2024. In carriera il tecnico della Roma ha sfidato l’omologo viola ben 27 volte. Solo Allegri (29 sfide) ha giocato in più occasioni contro il Gasp. Bilancio che sorride a Pioli (11 vittorie contro le 9 di Gasperini) e questo può essere senza dubbio un buon viatico dal quale partire per la sfida di oggi.

Passato che però adesso non conta. Gasperini punta senza mezzi termini a difendere la vetta della classifica. E’ reduce da un paio di partite un po’ così. Il successo contro il Verona ha mascherato alcune difficoltà nella costruzione del gioco, palesate tutte giovedì sera contro il Lille. Rosa un po’ corta (il tecnico non ne ha fatto mistero) e un Dybala spesso ai box non hanno fin qui frenato poi troppo la corsa dei giallorossi, che alla lunga potrebbero però pagare qualcosa alle concorrenti. Fin qui il passo falso è arrivato in Europa. La gara del Franchi rappresenta la classica chance per riscattarsi subito. Tra l’altro per Gasperini quella di Firenze non è una partita mai banale. Le sue schermaglie con i tifosi della Fiorentina, ai tempi delle sfide con l’Atalanta, sono ancora nella memoria dei tifosi gigliati (al Franchi sono attesi oltre 20.000 spettatori). Le ultime due sfide, tra l’altro, le ha vissute entrambe dagli SkyBox perché squalificato.

Stefano Pioli attende invece la partita sblocca stagione della sua Fiorentina. Il ‘brodino’ di giovedì sera contro il Sigma Olomouc è stato di certo salutare. Per la classifica della League Phase di certo, ma anche per il morale dei gigliati. Chiaro che per provare a far svoltare la stagione serva una vittoria di ben altro prestigio. Contro la Roma i viola rincorrono la prima vittoria in campionato, che regalerebbe al gruppo una sosta un po’ meno complicata e regalerebbe prospettive diverse in vista della ripresa del campionato. Pioli si è mostrato fiducioso, ha ribadito che la strada intrapresa è quella giusta e che manca poco per vedere la Fiorentina che ha in testa. Individuato il vestito tattico (oscilla tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1), adesso occorre portare in campo qualità e ritmo. Farlo già oggi contro una big del campionato farebbe tutta la differenza del mondo. Pioli e i suoi ragazzi lo sanno bene.

Spinti dal Franchi, l’obiettivo è quello di regalarsi un pomeriggio (finalmente) di quelli ben fatti. Che Firenze attende ormai troppi mesi. E Pioli non vede l’ora di tornare a esultare sotto la sua Curva Fiesole.

Alessandro Latini