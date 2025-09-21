Pioli: "Dispiaciuti per aver deluso i tifosi. Fischi giusti, pensiamo a lavorare"

Firenze, 21 settembre 2025 - Altra brutta serata per la Fiorentina, che perde in casa contro il Como per 2-1 dopo essere stata a lungo in vantaggio. Secondo tempo complicato per i viola che hanno subìto il ritorno del Como. Questa l'analisi di Stefano Pioli nel dopo gara. "Non siamo riusciti a gestire la palla. Quando scavalchi sempre il centrocampo e perdi il pallone, vai in difficoltà. C’erano le occasioni per gestire meglio la palla, non le abbiamo sfruttate. Chiaro che dovrò cercare soluzioni diverse. Peccato perché l’approccio nel primo tempo era quello giusto. Abbiamo concesso troppo campo, troppe situazioni. Siamo dispiaciuti di aver deluso i tifosi che giustamente ci hanno contestati".

Qual è lo stato d'animo in questo momento?

“Sono amareggiato e triste. La squadra sta lavorando bene, le prestazioni non riflettono ciò che vedo in settimana. La nostra gente si aspettava una partenza diversa. Bisogna fare e dare di più. È una giornata triste. La squadra ha il potenziale per fare meglio”.

Per mantenere il livello del primo tempo cosa serve? Una condizione fisica migliore?

“Per mantenere un livello alto di intensità devi recuperare energie quando tieni la palla. A volte è anche l’avversario, oggi non siamo riusciti a trovare una soluzione al Como. Abbiamo vinto pochi duelli davanti, non arrivavamo sulle seconde palle. Nei primi 30’ ho visto la squadra che vorrei vedere sempre, è un piccolissimo passo in avanti“.

Sull'arbitraggio di Bonacina…

“Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, però io ho visto poche volte fischiare un fallo come quello da cui è nato il primo gol del Como. Il fallo di Piccoli non c’è. Sono disattenzioni gravi”.

Anche oggi avete preso gol su palla inattiva.

"Anche la difesa su corner e punizioni non va sicuramente bene, dobbiamo migliorare. Oggi le posizioni erano giuste, facciamo il castello su queste situazioni, però abbiamo saltato in inferiorità sul secondo palo. A Cagliari invece abbiamo interpretato male facendo la linea. Dobbiamo lavorare meglio anche su questi aspetti. Mi aspetta un lavoro in profondità".

Sensazioni su Lamptey, uscito per infortunio nel primo tempo?

"Il dottore ha detto che non dovrebbe essere niente di grave. Però lui ha sentito qualcosa al ginocchio e non se la sentiva di continuare. Però le prove fatte dal dottore hanno dato esito negativo".

Alessandro Latini