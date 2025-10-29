Pioli: “Ne usciremo, ne sono sicuro. Col Lecce mettiamo tutto in campo”

Firenze, 29 ottobre 2025 - Stefano Pioli si mostra convinto e combattivo dopo la scoppola di San Siro. Il 3-0 subito dall'Inter non modifica i pensieri del tecnico gigliato, che adesso attende un calendario un po' più morbido per mettere in mostra i progressi che vede nella sua Fiorentina. All'orizzonte Lecce e Genoa prima della sosta, intervallate dalla trasferta di Conference League in casa del Mainz. Queste le valutazioni del tecnico a fine partita. "Abbiamo retto bene l'urto dell'Inter nel primo tempo, lavorando di squadra. Nella ripresa hanno spinto di più e ci siamo abbassati troppo. E' chiaro che quando ti porti certi giocatori dentro l'area di rigore poi diventa più difficile. Dopo il gol non abbiamo avuto la forza e l'energia per riprendere la partita".

Avete affrontato nelle prime nove giornate le prime sei squadre del campionato. Il calendario ha nascosto i vostri miglioramenti?

"Il calendario è stato quello che è stato, difficile, anche se noi ci abbiamo messo del nostro. Nelle prossime partite vogliamo dimostrare i nostri miglioramenti. Il momento pesa nella testa dei giocatori, avere una classifica così brutta non aiuta. Dobbiamo essere uniti e compatti per dimostrare quello che valiamo. Non possiamo non cambiare la nostra situazione. Ci riusciremo".

E' determinato nel fare l'impresa…

"Non sarà un'impresa. Dobbiamo uscire da questo momento perché abbiamo qualità e valori. Adesso tutto è negativo e ci viene contro, ma non ho mai avuto sensazione di un gruppo che non ci crede e che non è responsabile. Poi è chiaro che serve vincere le partite, dobbiamo essere concentrati e determinati. Non possiamo essere sereni ma domenica dobbiamo arrivare alla prima vittoria buttando in campo tutto quello che abbiamo".

E' il momento più difficile della sua carriera?

"Ne ho avuti di momenti difficili, questo è uno dei quelli. Sono arrivato promettendo mari e monti, invece ci troviamo in una situazione che non avrei mai immaginato. Ma credo nei giocatori e sono convinto del lavoro che stiamo facendo. Ne usciremo".

Sul futuro.

"Io non sto pensando al mio futuro, io sto pensando a come migliorare la classifica che ci vede in grande difficoltà. Sto pensando alla prossima partita e a quella col Genoa perché vogliamo vincere la prima partita in campionato".