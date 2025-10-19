Pioli: “Rigore che incentiva i simulatori. Mi dispiace tanto per questi risultati”

Firenze, 19 ottobre 2025 - Fiorentina ancora sconfitta, stavolta dal Milan a San Siro. Viola in vantaggio con Gosens, ribaltati poi da una doppietta di Leao. Grandi polemiche sul secondo gol rossonero, arrivato grazie a un rigore concesso dal Var che ha lasciato sconcertati tutti nel clan gigliato. Adesso testa alla Conference, con la trasferta di Vienna in casa del Rapid in programma per giovedì. Stefano Pioli ha commentato così nel dopo partita. "Sono così dispiaciuto per i risultati che non riusciamo ad ottenere perché la Fiorentina ha investito tanto su di me ma non riusciamo ad ottenere risultati. Dobbiamo cercare di fare meglio noi e non solo noi...".

Il riferimento è al rigore?

"Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare, non solo nei calci di rigore. Al primo contatto si mettono le mani in faccia e tutti fischiano. Ci hanno sempre detto gli arbitri che il VAR interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro, dovete dirmi se questo lo è... Peccato. In ogni caso noi dobbiamo fare meglio, io per primo".

Il cambio di Kean è stato per scelta tecnica?

"Cominciava a sentire fastidio alla caviglia e non aveva lavorato molto in settimana. Roberto (Piccoli, ndr) poteva darci tanto ed era in un buon periodo".

Come ha visto il doppio regista, con Fagioli e Nicolussi Caviglia in campo?

"Il Milan è una squadra che ti viene a prendere ma potevamo giocare più in verticale. La prestazione l'abbiamo fatta, poi abbiamo preso il pareggio quando eravamo in 10 e poi c'è stato quel rigore lì... Credo che non meritassimo di perdere".

Cosa manca a questa Fiorentina?

"Le partite le vedete o no? Sennò conta solo il risultato. Il Milan è arrivato in porta solo una volta nella prima ora, però abbiamo fatto la prestazione alla pari con il Milan che oggi è primo in classifica e noi siamo ultimi. La colpa è mia e non del club. Ma se si vince siamo tutti bravi e se si perde siamo tutti brutti. E non c'è nessun problema nemmeno nello spogliatoio, non ditelo perché non è vero. Tutti remano dalla stessa parte".

Ma cosa è successo sul primo gol del Milan con Ranieri?

"Non l'ho ancora capito, forse non l'hanno fatto rientrare perché aveva ancora del sangue o forse perché prima doveva concludersi l'azione. E' andata così".