Fiorentina, Pioli: “Visti segnali positivi. Da questo momento si esce poco alla volta”

Pisa, 28 settembre 2025 - La Fiorentina rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato e pareggia per 0-0 sul campo del Pisa, autore di una partita gagliarda. Due i pali dei nerazzurri (degli ex Nzola e Cuadrado) e un gol annullato a Meister per un controllo con il braccio. Stefano Pioli ha visto comunque segnali di miglioramento da parte della sua squadra. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, nervosa e fallosa. Era un derby sentito. L'abbiamo interpretata come volevamo ma possiamo incidere di più. Potevamo essere più pericolosi. Ho visto comunque delle cose positive, non era il risultato che volevamo. Oggi i segnali sono più positivi che negativi. Il Pisa è stato molto aggressivo, siamo usciti troppe volte sugli esterni, bisognava tenere la palla dentro e cercare i trequartisti. Oggi ci è mancato il gol, possiamo fare meglio ma abbiamo costruito con una certa continuità".

Cosa si porta a casa da questa partita?

"Non sempre il calcio ti dà i risultati per quanto lavori: questo è il nostro momento. Io vedo una squadra attenta e vogliosa di fare. Anche i ragazzi erano delusi a fine partita. Dobbiamo diventare ancora più squadra, io però ho visto degli spunti positivi. Le prestazioni sono in crescendo, dobbiamo migliorare nei dettagli. La squadra può fare bene, l'inizio è stato più difficile di quello che volevamo".

Vi aspetta sempre un calendario molto impegnativo…

"Dobbiamo avere sempre la giusta mentalità, non pensare lontano, ma pensare alla gara di Conference. Vogliamo iniziare bene il girone, la Conference è un nostro obiettivo. Poi penseremo alle gare con avversari difficili che ci daranno nuove risposte".

La squadra è sfiduciata?

"Mi sembra una cosa abbastanza ovvia, è una squadra questa che ha bisogno di vincere le partite e che ora non ha sfrontatezza e fiducia. Momenti così li superi poco alla volta. Io però non ho visto una squadra sfiduciata, ovvio che se avessimo perso sarebbe stato ancora peggio, non siamo robot. Dobbiamo ritrovare personalità e dobbiamo stare nella partita come fatto oggi".

Preoccupato dagli zero gol degli attaccanti?

"A me basta che qualcuno segni, anche se non segnano le punte. So quanto sia importante per gli attaccanti segnare ma ora a me interessa vincere le partite. Credo che per il lavoro che stiamo facendo dovremmo trovare risultati diversi, dipende tutto da noi".