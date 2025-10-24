Pioli scatta in avanti. "Buone sensazioni. Ma ora voglio di più»

Il messaggio più importante della serata di Vienna è arrivato da New York, dove Rocco Commisso ha seguito la partita. A fine gara la telefonata con Stefano Pioli, i complimenti alla squadra e finalmente un sorriso. "Adesso testa al campionato - ha aggiunto il presidente - tutti uniti per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Bologna". E’ un po’ il motivo della serata. Bene la coppa, ma adesso conta risalire il prima possibile in campionato. Stefano Pioli analizza con lucidità il momento. "L’abbiamo interpretata bene, sappiamo che in campionato è un’altra questione ma queste sono le situazioni migliori per uscire da certi momenti. Puntavamo su essere una squadra determinata, una squadra feroce dal punto di vista dell’aggressività. Abbiamo avuto delle buone risposte". Discorso che si sposta sulle due punte. Pioli spiega. "Stiamo cercando degli equilibri e adesso vedo che non possiamo permetterci più di due giocatori offensivi. Metterne tre per noi ora è complicato, magari arriveranno momenti in cui saremo più pronti per aggiungere un attaccante".

A fine gara il primo a parlare è Edin Dzeko. "Niente è scontato, abbiamo vinto e ci serve per entrare in fiducia. Ma in campionato sono sette partite che non vinciamo, per noi non è una cosa normale. Domenica non sarà facile, il Bologna gioca bene ma è tempo di vincere".

Microfono anche per Ndour, che ha sbloccato la gara. "Era una partita molto difficile in un bell’ambiente, contro una squadra forte. Una gara tosta. Sono contento del gol e della vittoria. Il mister prima della partita ci ha chiesto carattere e fame agonistica, l’abbiamo messa tutti. Siamo sulla strada giusta".Infine un felicissimo Fortini, debutto dal 1’ con assist. "Edin me l’aveva detto nel pre partita che voleva un gol o un assist... Fare il primo assist a lui è stato spettacolare".

Alessandro Latini