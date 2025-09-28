Pisa - Fiorentina 0-0, tre gol annullati e polemiche nel derby

Pisa, 28 settembre 2025 - Il primo derby toscano tra Pisa e Fiorentina dopo più di 30 anni si chiude come l'ultimo: reti bianche e un punto che non accontenta nessuna delle due. Dopo un primo tempo dal ritmo basso, la partita si accende nella ripresa: alla Fiorentina vengono annullati due gol, il protagonista è sempre Kean che, in entrambe le occasioni, è in posizione di fuorigioco. A dieci minuti dal termine, segna il Pisa con un gran gol di Meister, annullato dal Var per un fallo di mano del danese. Un possibile tocco di braccio di Pongragic nell'area viola fa scattare le proteste pisane, ma per l'arbitro Manganiello non è calcio di rigore. Il Pisa torna al pareggio dopo tre sconfitte in fila, mentre non riesce a sbloccarsi la Fiorentina.

Le formazioni ufficiali

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin, Aebisher, Akinsamiro, Leris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

Primo tempo

Un lancio lungo a cercare Touré in profondità costringe De Gea all'uscita per spazzare il pallone. Il portiere spagnolo arriva prima del tedesco e subisce un calcio sullo stinco che costringe lo staff medico viola a soccorrerlo. L'ex United prova a stringere i denti e rimane in campo. Il Pisa continua a spingere: al 5' una palla crossata in area da Tramoni trova la testa di N'Zola che colpisce di testa di poco a lato. La Fiorentina risponde con Kean: l'attaccante va in progressione e colpisce dal limite dell'area una conclusione masticata che esce a fil di palo. Continuano a spingere i padroni di casa: Tourè mette in area una palla dolcissima, N'Zola prende il tempo a Ranieri, ma il suo colpo di testa centra in pieno la traversa. Dopo uno scontro aereo tra Gonsens e Touré si aprono a entrambi i sopraccigli e la partita inizia a perdere di ritmo. Gli ospiti hanno un'occasione interessante al 37' con Mandragora servito al limite dell'area, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Immediatamente dall'altra parte Tourè tenta il gol della carriera, al volo da fuori area in semi-rovesciata, con il pallone che esce alto. Prova ad accendersi Kean: recupera palla, si infila in area e conclude rasoterra, ma Semper è attento e blocca senza problemi. Si chiude la prima frazione all'Arena Garibaldi sullo 0-0.

Secondo tempo

Si rientra dagli spogliatoi con gli stessi ventidue che hanno iniziato la partita. Anche se per poco, perchè Gilardino è costretto alla primo cambio dopo l'infortunio di Aebischer, sostituito da Hojholt. Al 56' Kean segna sulla ribattuta di Semper, ma si alza la bandiera per l'offside del centravanti azzurro. La partita non riesce a trovare un padrone, con occasioni da entrambe le parti, ma senza rischi particolari. Al 64' è ancora Kean ad andare in gol, e ancora una volta è tutto inutile: fuorigioco e secondo gol annullato nel giro di otto minuti. Al 68' esce N'Zola ed entra Meister: l'attaccante danese controlla al limite dell'area e sgancia un sinistro all'incrocio dei pali che batte De Gea. Ma il Var annulla tutto, con il controllo che è stato viziato da un fallo di mano. All'80', uno contro uno di Cuadrado contro Dodò, con il tiro del colombiano che finisce sul palo. Sulla ribattuta, Bonfanti prova a mettere dentro il pallone che colpisce il braccio di Pongracic. Check del Var, tra le proteste dei padroni di casa, ma non c'è l'on-field review. Nei minuti di recupero la Fiorentina cresce per tentare il colpo: una transizione viola si chiude con un tiro pericoloso di Kean che finisce alto. Il derby toscano finisce a reti bianche.