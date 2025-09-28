Pisa-Fiorentina, le formazioni ufficiali / Diretta

Acquista il giornale
In scena dalle 15 l’attesa sfida del derby tra i nerazzurri di Gilardino e i viola di Pioli

di ROBERTO DAVIDE PAPINI
28 settembre 2025
Gosens, uno dei leader viola (Germogli)

Pisa, 28 settembre 2025 – Un derby per sognare l’impresa (per il Pisa) o per evitare la crisi (per i  viola). Intorno a questa sfida ci sono tante motivazioni tra storia, rivalità e attualità.  ricordando che Pisa e Fiorentina, in 4 partite, hanno fatto 3 punti in due. Non proprio il massimo. Ma oggi all’Arena ci aspettiamo una gara vibrante.

12:45
L'inno del Pisa

Partono le note dell'inno del Pisa cantato da Bocelli

12:33
L'arbitro

A dirigere la gara sarà il signor Manganiello di Pinerolo

12:21
Riscaldamento pisano

Accompagnato dal boato del pubblico, il Pisa è entrrato per il riscaldamento

12:19
Clima caldo

Sole ed entusiasmo all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Circa 500 i tifosi viola in uno stadio tutto nerazzurro

12:17
Riscaldamento viola

La Fiorentina in campo per scaldarsi

12:06
La formazione del Pisa

PISA (3-5-1-1): 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 94 Bonfanti; 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer, 14 Akinsanmiro, 7 Leris; 10 Tramoni; 18 Nzola.  Allenatore: Gilardino

11:58
La formazione viola

 

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore:  Pioli

