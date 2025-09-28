Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv

Pisa, 28 settembre 2025 – L’entusiasmo del Pisa di Gilardino contro la voglia di riscatto della Fiorentina di Pioli. Divisi solo da un punto nei bassifondi della classifica (Pisa a 1, Fiorentina a 2, dopo 4 giornate) in realtà nerazzurri e viola sono molto distinti dal punto di vista delle motivazioni e dell’ambiente. Il Pisa (che sogna il colpaccio nel derby) ha fatto vedere buone cose, con prestazioni belle e sfortunate (una su tutte, la gara di Napoli). Dall’altra parte, i viola hanno deluso anche dal punto di vista del gioco e della condizione fisica. Ecco perché per i gigliati questo derby deve essere quello del riscatto e del cambio di marcia per evitare di aprire una crisi dalle conseguenze pesanti.

Pioli ha recuperato Gudmundsson e potrebbe proporlo a sostegno di Kean in attracco, mentre a centrocampo fiducia a Fazzini e NIcolussi Caviglia.

PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; 10; Nzola.

Allenatore: Gilardino.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; 20 Kean.

Allenatore: Pioli.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Tv: diretta su Dazn alle 15