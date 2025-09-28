Pisa Fiorentina, le pagelle viola: Ranieri, giornata complicatissima. Dodo, quantità senza qualità

Firenze, 28 settembre 2025 – Ecco le pagelle della Fiorentina nella sfida con il Pisa.

De Gea 6 - Brivido subito in avvio quando esce al limite e prende un colpo alla caviglia. Spettatore sulla traversa colpita da Nzola a due passi dalla porta. Aiutato dal legno quando Cuadrado prova a sorprenderlo sul suo palo. Pongracic 5,5 - Si sposta a destra sulla linea a tre dietro e dalla sua parte arrivano pochi palloni che comunque gestisce senza troppi patemi. Ma non pare in una delle sue giornate migliori. Graziato per un fallo di mano in area, non giudicato tale da arbitro e var. Marì 6 - Torna titolare in campionato dopo tanto tempo e alla fine non demerita. Anzi. Deve prendersi cura dell’avvelenato ex Nzola e sbroglia qualche situazione pericolosa, scegliendo bene il tempo. Rimedia a uno svarione con personalità, l’unico che però poteva costare caro) e di testa ne sbaglia davvero poche. Gioca di mestiere ed esperienza e in una gara del genere è sufficiente. Ranieri 5,5 - Si perde Nzola in transizione e M’Bala lo grazia centrando la traversa; è una giornata complicatissima. Prova a non perdere le misure, aiutato dal fatto che a sinistra i nerazzurri passano con meno frequenza. Dodo 5 - Duella con Bonfanti in velocità e fa i chilometri. Ma non sempre alla quantità si associa la qualità, come nella ripresa quando spreca alcune situazioni potenzialmente pericolose. Con Cuadrado va in difficoltà. Mandragora 5 - Tanto lavoro oscuro in copertura, soprattutto quando il Pisa in avvio è aggressivo alzando la linea del pressing. Ha una buona occasione, ma il suo sinistro è fuori misura. Graziato dal presunto fallo di mano di Meister, quando sbaglia il tempo dell’intervento. Nicolussi Caviglia 5 - Tramoni non lo molla un attimo e l’ex Venezia non riesce a prendere le misure almeno per mezz’ora. Passata la tempesta cerca di riemergere dalla confusione che regna in mezzo al campo, con poco esito. Dal 79’ Sohm sv. Fazzini 5,5 - E’ quello che ci prova di più, anche se Pioli lo richiama spesso per riportarlo in posizione. Tanta corsa per coprire la sua zona di competenza. Soffre quando si alza il livello dello scontro fisico, ma non arretra proprio mai. Dall’87’ Dzeko sv. Gosens 5,5 - E’ vero che il momento migliore della Fiorentina coincide con le sue iniziative e traversoni, però non è il solito cursore letale che si accende con continuità. Si vede che non è in grande condizione perché appare e scompare dalla gara con poche tracce. Gudmundsson 4,5 - Eppure l’inizio sembra incoraggiante. Vuole e cerca la palla con insistenza, anche se spesso è servito spalle alla porta, dovendo spesso andare incontro ai palloni in uscita per provare a ripartire. Con il passare dei minuti va in sofferenza: non riesce a incidere come vorrebbe anche perché su di lui fanno buona guardia i mediani avversari. Il cambio di passo della Fiorentina è vincolato a un suo cambio di passo. E Pioli lo sa. Dal 74' Piccoli 6 -Entra con il piglio giusto e prova subito a dialogare con Kean. Ha voglia di essere determinante e si vede anche se in questo momento difficile vederlo sin dall’inizio di nuovo in coppia per un attacco a due punte. Ora c’è la coppa e probabilmente arriverà un po’ di spazio in più. Kean 6 - Ha la prima palla buona dopo pochi minuti che si costruisce alla sua maniera, mira larga. Va su ogni contrasto con grinta e forza. Prova in diagonale, Semper c’è. Meglio rispetto ad altre volte, ma non è ancora lui. All. Pioli 5 - Alla fine è andata pure bene, perché ai punti avrebbe vinto il Pisa che ha colpito due legni e un gol annullato in modo dubbio. Ma questo conta poco: i guai non sono passati e il gol resta un miraggio, nonostante un Kean – tornato unico riferimento centrale – più vivace. Il gioco stenta a decollare perché nel mezzo i problemi restano evidenti. Come una condizione fisica ancora non al top. Gud, invece, è un mistero.