Inter-Fiorentina, Pradè: “Con il Lecce è vita o morte”

Firenze, 29 ottobre 2025 – “Domenica con il Lecce per noi è vita o morte”. Così il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè dopo la sconfitta per 3-0 a San Siro contro l’Inter. “Devono capirlo bene – ha aggiunto il ds – anche i ragazzi, dobbiamo capirlo tutti noi. Dobbiamo interpretare tutto in modo diverso da quello che ci eravamo preparati, metterci il coltello tra i denti e andare a combattere”.

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l'avevamo preparato – ha continuato Pradè – è stata una partita tosta contro una squadra fortissima che è stata sbloccata da una prodezza balistica, un altro gol stupendo. Non era questa la partita che doveva farci cambiare rotta - ha aggiunto -. Come si prepara la partita con il Lecce? Si prepara con grande attenzione e senso di responsabilità. Nei confronti di tutti, nei confronti del presidente che veramente ci sta male, dei nostri tifosi che non meritano certo quello che gli stiamo offrendo".