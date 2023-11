Prima edizione del torneo di squadre dei tifosi. "Pepito Cup», spunta Baggio. Ma il Viola Club New York va ko

Il nome è già assolutamente una garanzia di spettacolo e se fra i protagonisti appare anche un campione che sulla carta d’identità c’ha scritto Roberto Baggio..., beh, le emozioni di sicuro correranno veloci. Molto veloci.

Si tratta della "Pepito Cup" che si è svolta nei giorni scorsi e che – come si legge su Repubblica.it – vede in campo squadre composte da tifosi. Insomma, un vero e proprio torneo che si gioca a New Jersey, in un centro sportivo poco distante da New York e che appunto, in questa sua prima edizione ha potuto contare sulle giocate di Giuseppe Rossi e quelle di Roby Baggio.

La finale? L’hanno vinta i ragazzi del club River Plate Brookling battendo proprio la rappresentanza dei supporters della Fiorentina che indossavano con orgoglio la maglia del Viola Club New York.