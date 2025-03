Primavera - Oggi alle 11 i viola cercano punti per rilanciarsi. Al Viola Park arriva la Juve. Obiettivo tornare a vincere

L’obiettivo è tornare alla vittoria prima possibile: l’occasione migliore per la Primavera arriverà già questa mattina alle 11, quando al Viola Park arriverà la Juventus. I viola, reduci da due ko consecutivi tra mille rimpianti con Sassuolo e Inter (che hanno costretto la squadra di Galloppa a scendere dal primo al terzo posto, dunque fuori dalla qualificazione diretta alle semifinali scudetto), contano di tornare a fare bottino pieno al cospetto dei bianconeri, che invece nell’ultimo turno di campionato hanno battuto con un rocambolesco 4-3 il Torino al 94’.

Per la gara del "Curva Fiesole" Galloppa avrà a disposizione Rubino e Baroncelli ma rischia di dover rinunciare sia ad Hader che a Caprini che al pari del centrale erano volati ad Atene con la prima squadra e potrebbero essere convocati anche a Napoli: in particolare, in attesa di conoscere le condizioni di Aldi e Folorunsho, il centrocampista potrebbe restare aggregato ai più grandi ma ogni decisione verrà presa solo questa mattina.

La sfida sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

