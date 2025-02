Primavera. Oggi c’è il Cagliari. Pronti a difendere la vetta del torneo

Per capire quali siano le sensazioni che albergano in casa Fiorentina a poche ore dalla sfida di oggi contro il Cagliari (fischio d’inizio alle ore 13, diretta su Primavera TV), la prima che i viola disputeranno dopo essere balzati in testa alla classifica, basta affidarci a una frase di Tommaso Rubino rimasta inedita ma rilasciata nel corso dell’intervista di ieri a La Nazione: "Sicuramente è più facile stare dietro che davanti, perché non hai il fiato sul collo di quelle che inseguono. Con il Cagliari sarà una rivincita perché è una squadra che ci ha eliminato dalla Coppa Italia e ci ha pure sconfitto all’andata: sarà una prova di maturità, anche perché vogliamo vincerle tutte per restare primi". Tanta pressione, dunque, ma anche voglia di riconfermare un primato da applausi certificato col successo di lunedì al Tre Fontane contro la Roma nel segno del classe 2006, uno dei protagonisti del match al Viola Park.

Per la gara contro i sardi il tecnico Galloppa avrà tutta la rosa a disposizione, a eccezione di Caprini (ormai in pianta stabile con la prima squadra) e di Keita, squalificato per somma di ammonizioni. La gara sarà arbitrata dal signor Vergaro della sezione di Bari.

Andrea Giannattasio