Primavera. Pericolo Atalanta

Ultimo turno del girone d’andata per la Fiorentina Primavera. La formazione di Galloppa, dopo la scorpacciata di gol in rimonta in Coppa Italia ai danni del Milan che ha proiettato i baby viola in semifinale per il sesto anno consecutivo, oggi farà il suo giro di boa ad Alzano Lombardo contro l’Atalanta (fischio d’inizio alle ore 14:30 e diretta tv su sul canale Sportitalia Solocalcio).

L’obiettivo è confermare le buone impressioni delle recenti sfide - quattro vittorie nelle ultime sei uscite tra campionato e trofeo nazionale - e di staccarsi in modo forse definitivo dall’ultimo posto in classifica: un successo contro la Dea infatti permetterebbe a Biagetti e soci di salire a quota 17 punti e di staccare il fanalino di coda Frosinone, ieri sconfitto dalla Sampdoria a già oggi a -11 dalla Fiorentina.

Per la gara di questo pomeriggio non sarà disponibile la punta Guidobaldi, che dopo sei mesi poco fortunati in viola (170’ totali e zero gol) è stato ceduto in prestito alla Recanatese, squadra dalla quale i toscani avevano acquistato l’attaccante classe 2004 la scorsa estate.

A. Gian.