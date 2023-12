Primavera. Samp nel mirino

Tornerà in campo in trasferta questo pomeriggio alle 14.30 (diretta su Solocalcio) la Fiorentina Primavera, pronta - dopo il successo in Coppa Italia al Viola Park contro il Genoa - a rituffarsi sul campionato, con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca da oltre due mesi. L’avversario di turno sarà un’altra squadra genovese, ovvero la Samp, che Biagetti e soci contano di battere per allontanarsi dai bassifondi della classifica dove fin da inizio stagione i baby viola sono impelagati. La classifica che riguarda i ragazzi di Galloppa non racconta nulla di buono: penultimo posto con 7 punti messi insieme in dodici gare (a +4 dal fanalino di coda Frosinone, che però ha una gara in più), peggior attacco del torneo con nove reti messe a segno e un gioco che, fino ad oggi, ha stentato a emergere. Il calendario, tuttavia, sembra essere dalla parte della Fiorentina: dopo l’impegno col Doria, i viola affronteranno in sequenza Lecce, Bologna e Monza, ovvero le formazioni che sono subito sopra in classifica rispetto alla squadra di Galloppa.

Andrea Giannattasio