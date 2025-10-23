Primavera sconfitta (4-1) in Polonia. Youth League, poker del Legia . Dodici minuti di black out viola

Esordio da dimenticare per la Primavera in Youth League, con l’Under-20 viola che nell’andata del secondo turno del "percorso campioni" del torneo ha perso 4-1 in Polonia con il Legia Varsavia. Nonostante una buona prestazione sul piano del gioco, la squadra di Galloppa ha pagato a caro prezzo le numerose assenze tra i titolari — tra cui Braschi, Balbo, Kospo, Deli, Jallow e Koné — e la maggiore fisicità dei padroni di casa. Eppure la partita si era messa nel migliore dei modi per i toscani, costretti peraltro ad adattare tre giocatori fuori ruolo: dopo appena 40’’ Mazzeo aveva infatti firmato il vantaggio ma già nel primo tempo il Legia ha ribaltato il risultato andando a segno tre volte in appena 12’ con Mizera, Pchelka e Kovacik. Nella ripresa è stato ancora Kovacik a chiudere i conti con la rete del 4-1. La partita, però, è stata più equilibrata di quanto dica il risultato. Il ritorno è in programma il 5 novembre al Viola Park: sarà lì che la Fiorentina dovrà provare a compiere un’impresa per passare il turno.

A.Gian.