Primavera sconfitta (4-1) in Polonia. Youth League, poker del Legia . Dodici minuti di black out viola

Esordio da dimenticare per la Primavera in Youth League, con l’Under-20 viola che nell’andata del secondo turno del "percorso campioni"...

di ANDREA GIANNATTASIO
23 ottobre 2025
La torre di Maratona che svetta sullo stadio Artemio Franchi di Firenze

Esordio da dimenticare per la Primavera in Youth League, con l’Under-20 viola che nell’andata del secondo turno del "percorso campioni" del torneo ha perso 4-1 in Polonia con il Legia Varsavia. Nonostante una buona prestazione sul piano del gioco, la squadra di Galloppa ha pagato a caro prezzo le numerose assenze tra i titolari — tra cui Braschi, Balbo, Kospo, Deli, Jallow e Koné — e la maggiore fisicità dei padroni di casa. Eppure la partita si era messa nel migliore dei modi per i toscani, costretti peraltro ad adattare tre giocatori fuori ruolo: dopo appena 40’’ Mazzeo aveva infatti firmato il vantaggio ma già nel primo tempo il Legia ha ribaltato il risultato andando a segno tre volte in appena 12’ con Mizera, Pchelka e Kovacik. Nella ripresa è stato ancora Kovacik a chiudere i conti con la rete del 4-1. La partita, però, è stata più equilibrata di quanto dica il risultato. Il ritorno è in programma il 5 novembre al Viola Park: sarà lì che la Fiorentina dovrà provare a compiere un’impresa per passare il turno.

© Riproduzione riservata

