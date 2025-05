Primavera, serata choc. Zaniolo, ma cosa combini?. Caos con i baby giallorossi. Tensione negli spogliatoi

Una serata di follia al termine di Roma-Fiorentina Primavera, gara che ha regalato ai viola la finale scudetto. Nicolò Zaniolo, presente al Viola Park per assistere alla partita col suo agente, al termine del match si sarebbe recato negli spogliatoi della squadra giallorossa per salutare alcuni membri dello staff capitolino. Lì, dopo essere stato preso a male parole da alcuni presenti, avrebbe colpito due calciatori romanisti, Mattia Almaviva e Marco Litti. Ne sarebbe nato un parapiglia durato svariati minuti, con il giocatore che poi sarebbe stato allontanato e i componenti del team di mister Falsini che invece sarebbero stati portati via dalla sicurezza.

Sconcerto in casa Fiorentina (sono stati richiamati sul posto il dg Ferrari e il ds Pradè), con la società che in tarda serata ha fatto pervenire alcune dichiarazioni dell’attaccante: "Al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via". La Roma, che ha scelto di non far parlare i suoi tesserati dopo la sconfitta con l’Under-20 della Fiorentina (2-1 il finale), ha però specificato che Zaniolo sarebbe entrato negli spogliatoi della squadra ospite con l’intento di orinare. I calciatori della Roma non hanno riportato ferite particolari. Nervi tesi si erano già registrati pochi secondi dopo il triplice fischio tra i giocatori della Roma e i tifosi della Fiorentina in tribuna, verosimilmente per qualche parola di troppo dopo l’accesso dei viola alla finale scudetto

Andrea Giannattasio