Primavera. Un pareggio d’oro in casa del Genoa. Leonardelli blinda la porta

Genoa 1Fiorentina 1

GENOA: Baccelli; Klisys, Arata, Celik; Odero, Lafont, Grossi (56’ Dodde), Pallavicini (77’ Albé); Carbone, Mendolia (56’ Gibertini), Zulevic (83’ Galvano). All. Sbravati.

FIORENTINA: Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Montenegro (63’ Conti), Deli; Evangelista (73’ Bonanno), Atzeni (63’ Angiolini), Mazzeo (86’ Maiorana); Puzzoli. All. Galloppa.

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Reti: 46’ Mazzeo, 58’ rig. Lafont.

GENOVA - Arriva in casa del Genoa il primo pareggio stagionale della Fiorentina Primavera, che su un campo da sempre ostico riesce a imporre l’1-1 ai rossoblù al termine di una gara in cui la squadra di Galloppa è apparsa meno brillante rispetto alla prima di campionato contro il Torino. Protagonista (soprattutto nel bene, ma anche nel male) di casa viola è stato il portiere Leonardelli, che dopo tre parate decisive nel corso della prima frazione (una delle quali alla mezz’ora su un rigore battuto da Zulevic) nella ripresa - travolgendo Pallavicini - ha provocato il penalty che è valso il pari del Grifone. Sul dischetto Lafont ha pareggiato i conti, dopo che in avvio di ripresa Mazzeo (nella foto) aveva sbloccato la gara sfruttando un perfetto assist di Deli.

Nel finale ribaltamenti di fronte continui, con una grandissima chance sia per Sadotti (colpo di testa su corner salvato sulla linea) che per Zulevic: traversa a porta vuota. La Fiorentina sale così a quota 4 punti e si prepara a ospitare settimana prossima l’Inter campione d’Italia.

A. Gian.