  4. Promozione. Il clou è Fiesole-Rufina. Fortis-Ovest vale tutto

Promozione. Il clou è Fiesole-Rufina. Fortis-Ovest vale tutto

di GIOVANNI PULERI
28 settembre 2025
In Promozione, dopo gli anticipi di ieri Casalguidi-Montelupo (0-1 ) del girone A e Acquaviva-Cortona Camucia (0-3) girone C, oggi si giocano queste gare della 3ª giornata in programma alle 15:30.

Girone A

Cubino-Urbino Taccola (arbitro: Nannucci di Prato). Il Cubino di Bonciani affronta questo doppio turno in casa senza Tacchi e Bussotti.

Forte Dei Marmi-Settimello (arbitro: Bragazzi di Carrara). La squadra di Giannini è priva di Francini, Luka, Lenzini, Calugi e Calabretta.

Fortis Juventus-Firenze Ovest (arbitro: Ambrosini di Carrara). Sul campo di Ronta la Fortis vuole lasciare il segno.

San Piero a Sieve-Lampo Meridien (arbitro: Nafra sez. Valdarno). La squadra di casa alla ricerca della prima vittoria.

San Marco Avenza-Luco (arbitro: Incontrera di Livorno). Luco senza Romanelli e Caprio.

Girone B

Castiglioncello-Barberino Tav.lle (arbitro: Iacobellis di Pisa). Cerbaia-Invicta Sauro (arbitro: Di Sacco di Pisa). Cerbaia senza Paolini e Mannelli, con i nuovi acquisti: Barbetti, Tomeo e Marchi.

Ginestra F.na-Mob. Ponsacco (arbitro: Norci di Arezzo). Padroni di casa privi di Thomas Rizzo e Marchiani; rientra Mazzuoli.

Sancascianese-Castelfiorentino (arbitro: Scardigli di Livorno).

Girone C

A.G. Dicomano-Settignanese (arbitro: Storri di Arezzo). Sfida interessante con gli ospiti privi di Cosmi.

Fiesole-Audax Rufina (arbitro: Subhan di Pontedera). Il Fiesole presenta il nuovo acquisto: Luis Frroku (2005) ex attaccante del Viareggio. Ospiti privi di Rachidi e Di Vico.

Foiano-Resco Reggello (arbitro: Maretti di Grosseto). Il tecnico Mori dovrà rinunciare a tre pedine importanti: Piantini, Pantiferi e Focardi.

Pontassieve-Casentino Academy (arbitro: Angileri di Empoli). Contro l’ex squadra il Pontassieve di Bonini si presenta al completo.

Viciomaggio-C.S. Lebowski (arbitro: Magrini di Pistoia). Miliani privo di Solvi e Guerra, rientra Gualandi.

G. Pul.

