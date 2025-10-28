Pronto il contratto per il giovane talento viola. Fortini, ecco il rinnovo fino al 2030

All’interno di un periodo avaro di soddisfazioni, una nota lieta in casa Fiorentina in realtà c’è. Ed è rappresentata dalla crescita di Niccolò Fortini, che gara dopo gara sta confermando di essere - a dispetto della carta d’identità - un giocatore su cui Pioli può fare affidamento. E questo anche in contesti difficili come quelli nei quali il terzino è stato messo di recente alla prova. Anche per questo nelle ultime ore la società ha deciso di accelerare le pratiche per arrivare al prolungamento dell’ex Juve Stabia, in scadenza con il club di Commisso nel 2027. La maxi-offerta della Roma alla fine dello scorso mercato (3+13 milioni di prestito con obbligo di riscatto) e le performance fin qui offerte da Fortini hanno convinto l’area tecnica che si arrivato il momento di mettere quanto prima nero su bianco il prolungamento dell’esterno, che oggi percepisce un ingaggio inferiore ai 100mila euro a stagione: l’obiettivo è trovare un accodo almeno fino al 2030 con un robusto adeguamento di ingaggio.

Le operazioni per il rinnovo di Fortini si inseriscono all’interno di un più ampio quadro di trattative per arrivare alla firma anche di Mandragora e Dodo, per i quali non ci sono stati passi in avanti negli ultimi giorni: sul mediano in realtà l’accordo verbale c’è già - con un prolungamento fino al 2028 con opzione per un altro anno e un ingaggio di 1,8 milioni di euro - mentre sul terzino si attende che il manager Bertolucci viaggi in Italia per incontrare la dirigenza viola: probabile che ciò avvenga durante la prossima sosta di campionato, a inizio novembre.

An. Gian.