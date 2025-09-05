Pugilato. Il ritorno di Bologna sul ring per la cintura IBF

Paolo Bologna, il ventottenne pugile fiorentino "del Ponte di Mezzo, il quartiere dove sono nato, vivo, mi alleno e lavoro, ci tengo a dirlo" calciante degli Azzurri, torna sul ring. L’avevamo lasciato lo scorso 17 marzo a festeggiare all’Allianz Cloud di Milano con oltre quattromila presenze la conferma del titolo italiano dei superwelter a spese del trentunenne romano Damiano Falcinelli, vincitore anche lui quattro anni fa della cintura tricolore. Lo ritroviamo oggi ad allenarsi duramente alla palestra Kodokan di Rifredi, dove è anche istruttore, col suo preparatore atletico Jobel De Castro, un filippino che gioca al Calcio storico con lui ed è un forte rugbista. Ogni giorno nel pomeriggio, invece, fa andata e ritorno alla Boxe Lastra a Signa per incrociare i guantoni seguito a vista da Mirko Ricci, il suo allenatore.

"The Gladiator" – questo il suo nome d’arte "perché sono un combattente e non mi arrendo mai" – salirà infatti di nuovo sul ring il prossimo 8 novembre, ancora una volta a Milano, per affrontare sulla distanza delle dieci riprese il trentunenne cremonese Nicholas Esposito, con quattro titoli italiani in carriera e una striscia di 20 match vinti e una sola sconfitta. Il match è valido per la cintura IBF che dà l’accesso alle competizioni internazionali. "Sarà un incontro difficile – spiega Bologna che vanta un palmarès altrettanto di spicco, fatto di 11 vittorie (5 per ko) e due pari su 13 incontri da professionista – perché è un pugile con molta esperienza e, come me, cerca sempre il contatto fisico". La vittoria: non solo un sogno ma anche un chiodo fisso. "Perché è quella che mi farà capire se potrò andare oltre l’Italia dove finora ho fatto molto bene". C’è anche un altro motivo: "Voglio portare in alto Firenze e dare soddisfazione a chi crede in me. E a rendere orgoglioso Diego, mio figlio che compirà due anni l’8 dicembre: lo stesso giorno nel quale sono nato anch’io. È la mia gioia più grande, una delle cose più belle della vita, festeggiare con lui sarebbe il massimo".

f. m.